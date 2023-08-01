Гратиме разом з Бензема та Канте: зірка "Ліверпуля" перейшов до клубу із Саудівської Аравії

Півзахисник "Ліверпуля" та збірної Бразилії Фабінью перейшов до саудівського "Аль-Іттіхада".

Про трансфер 29-річного бразильця саудівський клуб оголосив у себе в соцмережах.

За даними порталу Transfermarkt, сума переходу становила 46,7 мільйона євро. Контракт із гравцем розрахований до 2026 року.

"Аль-Іттіхад" представив зіркового новачка оригінальним відео, в якому Фабінью тримає на ланцюзі тигра (прізвисько клубу – "тигри").

У такий спосіб клуб висміяв чутки про нібито зрив трансферу бразильця через заборону в'їзду його собак до Саудівської Аравії.

Фабінью виступав за "Ліверпуль" від 2018 року, коли перейшов з "Монако". За 5 років у складі "червоних" він зіграв 219 матчів, забив 11 голів та віддав 10 гольових передач. Також на рахунку хавбека 29 матчів за збірну Бразилії.

В "Аль-Іттіхаді" бразилець став одноклубником чинного володаря "Золотого м'яча" – ексфорварда мадридського "Реала" Каріма Бензема, а також колишнього півзахисника "Челсі" Н'Голо Канте.

Нагадаємо, минулого сезону "Аль-Іттіхад" виграв чемпіонат Саудівської Аравії, випередивши "Аль-Наср" португальського нападника Кріштіану Роналду на 5 очок.

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