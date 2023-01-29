Гратиме разом з ексзіркою "Шахтаря": легіонер "Динамо" перейшов до європейського клубу

Томаш Кендзьора виступатиме в оренді за грецький ПАОК.

Київське "Динамо" оголосило про перехід польського захисника Томаша Кендзьори до грецького ПАОКа.

28-річний футболіст приєднався до клубу з міста Салоніки на правах оренди, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх". Термін орендної угоди розрахований до кінця поточного сезону.

Для Томаша ця оренда стала другою в "Динамо". Після початку повномасштабного російського вторгення до України польський захисник на правах піврічної оренди перейшов до познанського "Леха".

Влітку 2022 року Кендзьора повернувся до київського клубу. Цього сезону він провів за "біло-синіх" 18 матчів у всіх турнірах і віддав два асисти.

Загалом на його рахунку 116 матчів у складі киян, 5 забитих м'ячів. Контракт Томаша з "Динамо" спливає влітку 2024 року.

Кендзьора став третім гравцем "біло-синіх", який залишив команду в зимове трансферне вікно. Раніше "Динамо" продало півзахисника Віктора Циганкова до іспанської "Жирони" та розірвало контракт з нападником Владиславом Кулачем, який уже підсилив азербайджанську "Зірю".

Нагадаємо, Кендзьора став одноклубником колишнього вінгера донецького "Шахтаря" Тайсона, який у січні приєднався до ПАОКа.

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