Гратиме разом з Марлосом: талановитий футболіст "Динамо" перебрався до Бразилії

Гратиме разом з Марлосом: талановитий футболіст "Динамо" перебрався до Бразилії

Угода розрахована до 30 червня 2022 року.

Вінгер київського "Динамо" Вітінью перейшов до бразильського "Атлетіко Паранаенсе".

Бразильська команда орендувала 23-річного футболіста до 30 червня 2022 року.

Саме з цього клубу Вітінью переходив до "біло-синіх" минулого літа. За цей час він встиг провести за киян 13 матчів та відзначитися 3 голами.

️️ "É um clube que eu amo e, aconteça o que acontecer, eu vou levar para a vida toda. Por isso que, quando eu cheguei ao Brasil, eu disse que a preferência seria pelo Athletico. Sou athleticano de coração".



Vitinho vestirá a 11!

➡️ https://t.co/sMMonYr0Bm #Athletico — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 1, 2022

Контракт вінгера з "Динамо" розрахований до літа 2026 року. Однак угода між сторонами була призупинена у зв'язку з війною, яку Росія розв'язала проти України.

Нагадаємо, на початку лютого до "Атлетіко Паранаенсе" приєднався колишній хавбек доецького "Шахтаря" та збірної України Марлос.

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