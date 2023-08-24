Гратиме разом з Роналду: "Манчестер Сіті" продав 5-разового чемпіона АПЛ до Саудівської Аравії

Емерік Лапорт офіційно перебрався до "Аль-Насра".
Захисник "Манчестер Сіті" Емерік Лапорт став гравцем "Аль-Насра".
29-річний гравець збірної Іспанії підписав із саудівським клубом контракт на три роки, до літа 2026-го.
За неофіційною інформацією, вартість трансферу склала 30 мільйонів євро плюс бонуси.
У новому клубі іспанець зароблятиме близько 20 мільйонів доларів за сезон.
We have officially signed the Spanish star Aymeric Laporte ✍️— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 24, 2023
Let’s welcome the treble champion & Spain national team defender #LaporteIsYellow pic.twitter.com/l3mUdf1rdS
Лапорт виступав за "Манчестер Сіті" від 2018 року, коли "городяни" купили його в "Атлетика" Більбао за 65 мільйонів євро. У складі команди Хосепа Гвардіоли він провів 180 матчів і забив 12 голів.
Разом з "небесно-блакитними" оборонець п'ять разів став переможцем англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), а минулого сезону також виграв Лігу чемпіонів.
Зазначимо, що Лапорт став п'ятим новачком "Аль-Насра" в літнє трансферне вікно. Раніше саудівський клуб підписа впівзахисника "Інтера" Марцело Брозовича, захисника "Манчестер Юнайтед" Алекса Теллеса, хавбека "Ланса" Секо Фофана та нападника "Баварії" Садіо Мане. Головною зіркою команди є португальський форвард Кріштіану Роналду.
Нагадаємо, влітку новим головним тренером "Аль-Насра" став португалець Луїш Каштру, який раніше очолював донецький "Шахтар". На старті чемпіонату Саудівської Аравії команда Роналду зазнала двох поразок поспіль.
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