"Гратимемо на перемогу": футболісти збірної Італії висловилися про матч з Україною у відборі Євро-2024

Футболісти збірної Італії Федеріко К'єза та Джакомо Распадорі після розгромної перемоги над командою Північної Македонії (5:2) поділилися очікуваннями від заключного матчу групового етапу відбору на Євро-2024 проти України.

Гравці "Скуадри Адзурри" заявили, що у поєдинку з українцями збираються грати лише на перемогу, й навіть не думають про нічию, якої команді Лучано Спаллетті буде достатньо для виходу на чемпіонат Європи.

"Головне було перемогти Північну Македонію. На жаль, у другому таймі пропустили два м'ячі, чого не повинні були робити. Активність іноді приносить плоди. Ми показали, що хочемо домінувати на полі. Заслужили на той результат, який отримали.

У понеділок матч з Україною, і ми знову гратимемо на перемогу, навіть не думаючи, що нічиєї буде достатньо для виходу до фінальної стадії", – наводить слова К'єзи офіційний сайт УЄФА.

"Ми від початку та до кінця добре грали проти Північної Македонії. Багато що робили як слід, особливо в першому таймі. Хочу відзначити чудову атмосферу на стадіоні. Ця перемога принесла нам важливі очки і зарядила ентузіазмом на матч, який відбудеться у понеділок.

Ми підготуємося до нього найкращим чином. У Леверкузені ми точно повинні перемагати. Навіть не думаємо, що нічиєї буде достатньо", – сказав Распадорі.

Матч Україна – Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада, на стадіоні "БайАрена" в німецькому Леверкузені. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Команді Сергія Реброва необхідно перемагати чинних чемпіонів Європи з будь-яким рахунком, щоб отримати пряму путівку на Євро-2024. А ось "Скуадру Адзурру" влаштує навіть нічия у поєдинку з українською збірною.

Перед останнім туром збірна України з 13 очками посідає третю позицію у групі C. Лідирує з 19 балами Англія, яка достроково вийшла на Євро-2024. На другому місці – Італія (13 пунктів), яка випереджає "синьо-жовтих" за додатковими показниками. На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Таблиця групи С перед заключним туром

Таблиця групи С перед заключним туром / Фото: flashscore.ua

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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