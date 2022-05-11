Грав за клуб під час Другої світової війни: помер найстаріший ексфутболіст "Барселони"

Грав за клуб під час Другої світової війни: помер найстаріший ексфутболіст "Барселони"

Відійшов у вічність колишній воротар каталонської "Барселони" Жоан Баутіста Льопіс.

Легендарний голкіпер "Барселони" помер 10 травня у віці 106 років. Він був був найстарішим серед колишніх гравців каталонського клубу.

Сумною звісткою поділилася пресслужба "синьо-гранатових".

Льопіс був сином фермера, який вирощував цитрусові. Він з дитинства вболівав за каталонський клуб. Пізніше Жоан став воротарем, проявив себе під час військової служби.

У 1941 році Жоан підписав контракт з аматорською командою "Барселони" і до 1943 року провів 6 товариських поєдинків. В офіційних матчах він не грав, оскільки програв конкуренцію Луїсу Міро, Аргілі й Пепе Ногесу.

"Блаугранас" висловили співчуття рідним і близьким Жоана Баутісти Льопіса.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що у віці 33 років помер український чемпіон Паралімпіади-2020 з плавання.

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