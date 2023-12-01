Грав за клуб УПЛ: український футболіст загинув на війні з російськими окупантами

На війні з російськими загарбниками загинув колишній футболіст луцької "Волині" та тернопільської "Ниви" Роман Годований.

Трагічну звістку повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

33-річний Годований служив у 33-й окремій механізованій бригаді. Роман загинув 29 листопада під час виконання бойового завдання внаслідок вибуху ворожого снаряда. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

Подробицями загибелі воїна поділився спортивний журналіст Роман Бебех.

"Рома був у 33-тій бригаді. Вночі був на бойовому виході, по його підрозділу почав працювати танк. Бійці забігли в посадку і там зачепили розтяжку", – написав він у Facebook.

У професійному футболі Годований дебютував у складі тернопільській "Ниви", за яку на позиції захисника виступав у Першій та Другій лігах. 2009 року він став чемпіоном Європи серед студентських команд.

У грудні 2009 року з Романом підписала контракт "Волинь". Разом з луцьким клубом він став срібним призером Першої ліги, а вже наступного сезону дебютував в УПЛ, де зіграв 15 матчів.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув колишній футболіст "Ворскли", "Металіста" та "Зорі" Олександр Гончар.

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