Гравчиня збірної України з пляжного футболу забила божевільний м'яч у поєдинку Євроліги: відео суперголу

Футболістка "синьо-жовтих" Юлія Костюк відзначилася космічним взяттяс воріт у грі з третьою командою світового рейтингу - збірною Англії.

Зазначимо, що жіноча збірна України від 1 до 3 липня провела три гри відбору Євроліги-2022, яка тривала в португальському Назаре.

У першому турі українки поступилися третій команді світового рейтингу Англії з рахунком 3:4, а у 2-му зазнали поразки від Іспанії з рахунком 1:3. Утім, груповий етап кваліфікації дівчата в "синьо-жовтих" футболках усе ж завершили на мажорній ноті, розгромивши Чехію з рахунком 4:0.

Окрім перемоги над чешками, був для українок ще один позитивний інцидент. Це фантастичний за красою гол у виконанні Юлії Костюк проти Англії. На шостій хвилині протистояння Костюк вдався шалений за виконанням м'яч зі штрафного, який залетів точно у верхній кут. Примітно, що удар завдавався майже від своїх воріт.

До вашої уваги відео з цим шедевром. Зовсім не дивно, що цей гол визнали найкращим моментом дня.