Гравці "Динамо" відреагували на розгромне фіаско в матчі проти "Лаціо" на старті Ліги Європи

Микола Шапаренко та Георгій Бущан поділилися емоціями після невтішного для своєї команди поєдинку.

Півзахисник "київського Динамо" Микола Шапаренко та голкіпер команди Георгій Бущан прокоментували розгромну поразку від римського "Лаціо" в матчі першого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі завершився з рахунком 0:3 на користь італійського клубу.

Микола Шапаренко

"Вважаю, у сьогоднішньому поєдинку усе вирішила якість наших дій у завершальній стадії атак. У "Лаціо" у першому таймі було два-три моменти, вони їх реалізували й показали, як потрібно завершувати атаки.

І так зрозуміло, що є різниця між українським чемпіонатом і єврокубками. "Лаціо" – одна з найкращих команд Італії, тут виступають дуже якісні гравці, звичайно, відчувається їхній рівень.

Воротар "Лаціо" показав дуже класну гру, зробив кілька хороших сейвів, зокрема після штрафного та після удару Ярмоленка. Ми непогано завершували свої атаки, але голкіпер був на висоті.

Те, що ми розбирали, та те, на що нам вказував тренерський штаб, італійці й показали на полі. Тож несподіванок не було", – сказав Шапаренко в ефірі MEGOGO.

Георгій Бущан

"Так, швидкий гол завжди ламає гру. Травма Себальйоса особливо на командну гру не подіяла. Тож на жаль, свою роль зіграв тільки пропущений м'яч.

Я думаю, це рівень нашого чемпіонату. Ви бачили, що гра давалася і моменти були, але, на жаль, ми не забили. Команди з топліг вирішують напівмоменти – і все. Я думаю, що з такою грою у нас буде і результат. Сьогодні ми засмучені, але готуємося і рухаємося далі.

Пропущені м'ячі? Це напівмоменти, які нападник суперника реалізував. Ми вже зіграли близько 10 турів, тому це не може бути незіграність захисників. Просто "Лаціо" зміг реалізувати свої моменти.

Про що розмовляли у роздягальні за рахунку 0:3? Про те, що потрібно дотримуватися своєї гри й не зупинятися. Нічого особливого не було", – сказав Бущан в ефірі MEGOGO.

У другому турі Ліги Європи кияни 3 жовтня на виїзді зіграють з німецьким "Гоффенгаймом". Перед цим динамівці 29 вересня завітають у гості до "Лівого Берега" в межах чемпіонату України.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Всі суперники "Динамо" в основному раунді Ліги Європи: "Рома" (Італія), "Лаціо" (Італія), "Ференцварош" (Угорщина), "Реал Сосьєдад" (Іспанія), "Галатасарай" (Туреччина), "Вікторія" Пльзень (Чехія), РФШ (Латвія), "Гоффенгайм" (Німеччина).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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