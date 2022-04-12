Гравці "Динамо" зустрілися з українськими біженцями у Варшаві (фото)

Футболісти вручили подарунки юним уболівальникам та жінкам.

У вівторок, 12 квітня, гравці київського "Динамо", які наразі перебувають у Варшаві, навідалися до біженців, які були змушені покинути Україну через війну.

"Біло-сині" закупили продукти та подарунки для дітей та жінок, а також влаштували з ними фотосесію.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться перший благодійний матч "Динамо" в рамках туру "Match for Peace! Stop the War!" (Матч за Мир! Зупинимо Війну!"). Дивіться поєдинок українського гранда з 15-разовим чемпіоном Польщі в прямому ефірі на нашому сайті.

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