Гравці збірної Ірану не співали гімн перед матчем ЧС-2022 проти Англії, фанати освистали його (відео)

Іранські футболісти висловили підтримку протестам проти свавілля влади в їхній країні.

Збірна Ірану з футболу відмовилася співати гімн своєї країни перед матчем чемпіонату світу-2022 з Англією.

Традиційно перед початком гри на стадіоні в Катарі, який приймає планетарну першість, пролунали гімни команд-суперниць. На відміну від англійців, іранці вирішили не співати національний гімн і стояли мовчки.

Breaking: Iran national football club stand mournfully and refuse to sing national anthem of clerical regime during first match against England at World Cup 2022 in act of protest against Khamenei henchmen’s violence pic.twitter.com/qPmX2hdMKP — Borzou Daragahi (@borzou) November 21, 2022

Таким чином вони висловили підтримку антиурядовим протестам, які охопили Іран після вбивства 22-річної Махси Аміні, яку затримала поліція моралі за порушення правил носіння хіджабу.

Своєю чергою, іранські уболівальники відреагували на гімн своєї держави гучним свистом.

Також на трибунах під час матчу зібралося чимало фанатів, які тримали в руках банери на підтримку свободи в Ірані та захисту прав жінок у країні.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Поєдинок Англія – Іран розпочався сьогодні, о 15:00 за київським часом, на стадіоні "Халіфа" в Досі.

Нагадаємо, перед стартом ЧС-2022 футболісти збірної Ірану просили ФІФА усунути їхню країну від Мундіалю.

Однак Міжнародна федерація футболу проігнорувала заклики усунути збірну Ірану від планетарної першості, незважаючи на за жорстоке порушення прав людини в країні та допомогу Росії вести загарбницьку війну проти України.

Крім Англії та Ірану, до квартету В також потрапили збірні США та Уельсу. Вони проведуть очний матч першого туру також 21 листопада, о 21:00 за київським часом.

та Ірану, до квартету В також потрапили збірні США та Уельсу. Вони проведуть очний матч першого туру також 21 листопада, о 21:00 за київським часом. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи за підсумками трьох турів.

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