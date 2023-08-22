Гравця "Динамо" довикликали до збірної України на матчі відбору Євро-2024 з Англією та Італією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав захисника київського "Динамо" Олександра Караваєва до складу національної команди для підготовки до матчів відбору Євро-2024 проти Англії та Італії.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Одразу Караваєв був у резервному списку, але тепер 31-річного оборонця "біло-синіх" перевели до основного.

Водночас про травму жодного з інших гравців не повідомляється. Таким чином, склад збірної України на вересневі матчі проти Англії та Італії розширився до 26 футболістів.

Національна команда розпочне свій збір 3 вересня у Тшебниці – передмісті Вроцлава. Саме в цьому польському місті "синьо-жовті" проведуть 9 вересня матч зі збірною Англії. 12 вересня підопічні Реброва в Мілані зіграють з Італією.

Збірна України у відборі на Євро-2024

Українська збірна вже провела три матчі кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року. "Синьо-жовті" програли Англії (0:2), перемогли Північну Македонію (3:2) та обіграли Мальту (1:0).

Після трьох зіграних поєдинків збірна України з 6 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на Євро-2024. Лідирує з 12 балами Англія. Команди Італії та Північної Македонії набрали по три залікові пункти, Мальта – жодного.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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