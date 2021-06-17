Гравця збірної України з пляжного футболу зробили "росіянином" під час трансляції матчу

Зрештою, саме він став героєм зустрічі.

Офіційний телеканал пляжного футболу в YouTube сконфузився під час трансляції матчу за участю збірної України.

Так, на 36 хвилині поєдинку відбіркового турніру "Євроліги" в групі А проти Німеччини жовту картку отримав Андрій Пашко. Beach Soccer TV, показуючи титр з попередженням, чомусь поставив поруч з гравцем прапор Росії.

До вашої уваги скрін з трансляції.

Зрештою, саме Пашко став головним героєм зустрічі, оформивши дубль. Збірна України в додатковий час здолала Німеччину з рахунком 3:2.

Другий поєдинок на турнірі збірна України проведе проти Азербайджану. Матч розпочнеться у п'ятницю, 18 червня, о 13:15 за київським часом;

Також в групі України виступає збірна Португалії.

Додамо, що 12 команд, які беруть участь у відбірковому турнірі, розподілені на 3 групи. За регламентом після групового турніру буде складена загальна таблиця. До Суперфіналу потраплять 8 кращих команд.

Після відбіркового турніру до Суперфіналу "Євроліги" чоловіча команда України стартує в кваліфікації ЧС-2021.

Раніше розповідалося про те, як польський телеканал сконфузився з прапорами під час трансляції Євро-2020.

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