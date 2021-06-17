Гравця збірної України з пляжного футболу зробили "росіянином" під час трансляції матчу

Зрештою, саме він став героєм зустрічі.
Офіційний телеканал пляжного футболу в YouTube сконфузився під час трансляції матчу за участю збірної України.
Так, на 36 хвилині поєдинку відбіркового турніру "Євроліги" в групі А проти Німеччини жовту картку отримав Андрій Пашко. Beach Soccer TV, показуючи титр з попередженням, чомусь поставив поруч з гравцем прапор Росії.
До вашої уваги скрін з трансляції.
Зрештою, саме Пашко став головним героєм зустрічі, оформивши дубль. Збірна України в додатковий час здолала Німеччину з рахунком 3:2.
- Другий поєдинок на турнірі збірна України проведе проти Азербайджану. Матч розпочнеться у п'ятницю, 18 червня, о 13:15 за київським часом;
- Також в групі України виступає збірна Португалії.
Додамо, що 12 команд, які беруть участь у відбірковому турнірі, розподілені на 3 групи. За регламентом після групового турніру буде складена загальна таблиця. До Суперфіналу потраплять 8 кращих команд.
Після відбіркового турніру до Суперфіналу "Євроліги" чоловіча команда України стартує в кваліфікації ЧС-2021.
Раніше розповідалося про те, як польський телеканал сконфузився з прапорами під час трансляції Євро-2020.