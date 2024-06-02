Гравцям і тренеру "Реала" підкорилися неймовірні рекорди завдяки перемозі у фіналі Ліги чемпіонів

У суботу, 1 червня, мадридський "Реал" обіграв дортмундську "Боруссію" (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Перемога у вирішальному матчі турніру на стадіоні "Вемблі" в Лондоні та завоювання головного клубного євротрофею дозволила головному тренеру "вершкових" Карло Анчелотті та четверо його підопічним встановити історичні рекорди.

Так, Анчелотті став першим тренером в історії футболу, якому вдалося виграти п'ять трофеїв Ліги чемпіонів. Він двічі перемагав у найпрестижнішому єврокубку з "Міланом" (2003, 2007) та тричі тріумфував з "Реалом" (2014, 2022, 2024).

64-річний італійський фахівець збільшив свій відрив на вершині списку найбільш титулованих тренерів Ліги чемпіонів. За Анчелотті в ньому розташувалися Боб Пейслі ("Ліверпуль"), Зінедін Зідан ("Реал") та Хосеп Гвардіола ("Барселона", "Манчестер Сіті"), які вигравали Кубок чемпіонів по три рази.

А футболісти мадридського клубу Лука Модріч, Тоні Кроос, Дані Карвахаль та Начо ушосте виграли Лігу чемпіонів і повторили рекорд легенди "Реала" Франсіско Хенто, у якого також шість перемог у Кубку європейських чемпіонів (1956-1960, 1966).

Зазначимо, що "Реал" здобув 15-й у своїй історії Кубок чемпіонів. Мадридці виграли 15 з 18 вирішальних матчів ЛЧ (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024), що є абсолютним рекордом турніру. Лише у трьох фіналах "вершкові" зазнали поразок (1962, 1964, 1981).

Раніше повідомлялося, що голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін встановив рекорд України за перемогами в Лізі чемпіонів.

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