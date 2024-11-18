Гравець АПЛ отримав тривалий бан через расистський жарт про свого одноклубника: що трапилося

Півзахисник "Тоттенгема" Родріго Бентанкур отримав суворе покарання за расистське висловлювання на адресу свого одноклубника Сона Хин Міна.

Англійська футбольна асоціація (FA) дискваліфікувала 27-річного уругвайця на 7 матчів та оштрафувала на 100 тисяч фунтів, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Скандальний інцидент трапився ще у червні цього року, коли Бентанкур брав участь у ток-шоу на уругвайському телебаченні. Під час ефіру телеведучий попросив у Родріго футболку Сон Хин Міна, на що той жартома відповів, що може привезти футболку кузена Сона, який з ним "на одне обличчя".

Незважаючи на вибачення від Бентанкура, слова самого Сона про те, що він не образився та офіційну заяву клубу, що жодного конфлікту немає, FA відкрила справу проти хавбека та вирішала його покарати.

Зазначається, що дискваліфікація Бентанкура поширюється лише на внутрішню арену. Він зможе брати участь у матчах Ліги Європи.

Наразі "Тоттенгем" посідає 10-те місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи 16 очок після 11 матчів. Свій наступний поєдинок "шпори" проведуть 23 листопада на виїзді проти "Манчестер Сіті" у чемпіонаті Англії

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