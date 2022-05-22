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Гравець "Динамо" дебютним голом завершив виступ у складі чемпіона Польщі (відео)

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Гравець "Динамо" дебютним голом завершив виступ у складі чемпіона Польщі (відео)

Фото: lechpoznan.pl

Захисник київського "Динамо" Томаш Кендзьора відкрив рахунок у останньому матчі польського "Леха" сезону-2021/22.

Кендзьора, який на правах оренди грає за познанський "Лех", відзначився у матчі останнього туру Екстракласи у поєдинку із "Заглембе" - 2:1.

27-річний поляк відкрив рахунок у матчі на десятій хвилині зустрічі.

Зазначимо, що "Лех" достроково став чемпіоном і цей матч турнірного значення не мав. За 34 поєдинки "Лех" здобув 74 очки. Найближчий суперник, яким був "Ракув", поступився лідеру п'ятьма балами. Трійку призерів замкнула "Погонь".

Нагадаємо, "Лех", який орендував Кендзьору до 30 червня, не збирається викуповувати поляка – Томаш після матчів національної збірної знову приєднається до "Динамо".

Також не виключено, що Кендзьора більше не зіграє за "Динамо", оскільки має пропозиції від клубів Серії А.

Нагадаємо, що президент футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський висловився про можливість проведення наступного сезону української Прем'єр-ліги (УПЛ) в умовах повномасштабної війни з російськими окупантами.

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