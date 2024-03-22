Гравець "Шахтаря" зганьбився лайком до допису про перемогу збірної Росії: як клуб його покарає

Хусрав Тоіров залишиться без місячної зарплати за прихильність до команди країни-терористки.

Вінгер донецького "Шахтаря" Хусрав Тоіров оскандалився, вподобавши в Instagram публікацію про перемогу збірної Росії над Сербією (4:0) у товариському матчі.

19-річний таджикистанець поставив лайк під постом одного з російських пропагандистських видань. Пізніше футболіст прибрав свій лайк і відписався від сторінки, але це не допомогло йому уникнути покарання за свої дії.

У коментарі для Футбол 24 в донецькому клубі повідомили, що оштрафують Тоірова на місячну зарплату, а гроші передадуть на потреби української армії.

"У ФК "Шахтар" бачили реакцію Хусрава Тоірова під постом про перемогу країни-агресорки. Вважаємо це неприпустимою та ганебною поведінкою.

Футболіст буде оштрафований на місячну зарплату, а ці гроші будуть направлені на забезпечення одного з підрозділів ЗСУ, про що обов'язково буде відзвітовано", — пояснили в донецькому клубі.

Тоіров приєднався до "Шахтаря" у березні 2023-го, підписавши контракт на п'ять років.

Він провів за головну команду "гірників" лише два матчі, переважно граючи за "молодіжку".

Відсторонення Росії від міжнародного футболу: що відомо

У відповідь на повномасштабне російське вторгнення до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою.

Російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на чемпіонат світу-2022 та не допустили до кваліфікації на Євро-2024.

Від 24 лютого 2022 року збірна Росії грала лише товариські зустрічі. Суперниками національної команди країни-терористки були Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Іран, Ірак, Єгипет U-23, Катар, Камерун, Кенія, Куба та Сербія.

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