Гравець збірної України продовжить кар'єру в російському клубі: вже познайомився з новою командою

Гравець збірної України продовжить кар'єру в російському клубі: вже познайомився з новою командою

Футболіст має статус вільного агента.

Український футболіст Дмитро Іванісеня продовжить кар'єру в самарських "Крилья Совєтов".

27-річний півзахисник вже прибув у розташування своєї нової команди, яка проводить тренувальні збори в Сербії.

Завдання на ніч. Два футболіста прибули в розташування нашої команди в Сербії pic.twitter.com/56TqVtkru9 — ПФК Крилья Совєтов (@fckssamara) July 2, 2021

Як повідомили журналісти шоу "ТаТоТаке", хавбек, який має статус вільного агента, підпише з російським клубом довгостроковий контракт.

Останнім клубом Іванисені була луганська "Зоря", за яку він виступав від 2019 року. "Мужики" були зацікавлені в подовженні контракту, проте футболіст вирішив піти.

за яку він виступав від 2019 року. "Мужики" були зацікавлені в подовженні контракту, проте футболіст вирішив піти. Раніше Дмитро також пограв за "Іллічівець" (згодом "Маріуполь") і тбіліське "Динамо".

(згодом і тбіліське У складі збірної України Іванісеня зіграв 1 матч. Ще влітку минулого року він викликався до розташування національної команди.

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