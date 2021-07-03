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Гравець збірної України продовжить кар'єру в російському клубі: вже познайомився з новою командою

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Гравець збірної України продовжить кар'єру в російському клубі: вже познайомився з новою командою

ФК Зоря

Футболіст має статус вільного агента.

Український футболіст Дмитро Іванісеня продовжить кар'єру в самарських "Крилья Совєтов".

27-річний півзахисник вже прибув у розташування своєї нової команди, яка проводить тренувальні збори в Сербії.

Як повідомили журналісти шоу "ТаТоТаке", хавбек, який має статус вільного агента, підпише з російським клубом довгостроковий контракт.

  • Останнім клубом Іванисені була луганська "Зоря", за яку він виступав від 2019 року. "Мужики" були зацікавлені в подовженні контракту, проте футболіст вирішив піти.
  • Раніше Дмитро також пограв за "Іллічівець" (згодом "Маріуполь") і тбіліське "Динамо".
  • У складі збірної України Іванісеня зіграв 1 матч. Ще влітку минулого року він викликався до розташування національної команди.