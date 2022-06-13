"Граємо у футбол не для себе, а для країни": Петраков - про майбутній матч з Ірландією в Лізі націй

"Граємо у футбол не для себе, а для країни": Петраков - про майбутній матч з Ірландією в Лізі націй

Головний тренер збірної України Олександр Петраков дав пресконференцію напередодні поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги націй сезону-2022/23 проти команди Ірландії.

"Синьо-жовті" приймуть ірландців у вівторок, 14 червня, на стадіоні "ЛКС" у польському місті Лодзь. Саме тут українська збірна розгромила Вірменію (3:0) у своєму останньому матчі Ліги націй.

Перед поєдинком проти ірландців керманич національної команди Олександр Петраков вкотре наголосив, що українські футболісти грають не для себе, а для всієї країни, щоб принести позитивні емоції співвітчизникам, які вже четвертий місяць героїчно протистоять повномасштабній збройній агресії Росії.

"Якби ми виграли всі 5 матчів, то потрапили б на чемпіонат світу. На жаль, не вдалося. Як футболістам у такому насиченому режимі? Це важка праця, ми працюємо. Граємо зараз футбол не для себе, а для всієї країни. Щоб принести позитивні емоції нашим співгромадянам", - сказав Петраков.

Також він розповів про кадрову ситуацію перед матчем проти Ірландії.

"У Романа Яремчука проблеми з гомілкостопом. Зараз поїдемо робити МРТ. Подивимося, що в нього там. У Зубкова піднялася температура. Сашко пропустить тренування. Вчора Соболь і Попов зіткнулися, в Едуарда синяк під оком. Але вони в обоймі. Ярмоленко тренується, сам попросив повернутися. Малиновський теж мав температуру, його стан ще оцінимо. Всі трішки перехворіли, але загалом все добре. Це не коронавірус", - зазначив тренер "синьо-жовтих".

Також Петраков додав, що після поєдинку з Ірландією збирається повернутися до своєї родини в Києві.

"Я після матчів їду до України. Можу говорити за себе. Їду до своєї сім'ї, до своєї країни. Я люблю свою країну, їду додому, в Київ", - сказав тренер.

Стартовий свисток головного арбітр гри Україна - Ірландія пролунає о 21:45 за київським часом. Онлайн-трансляція цієї зустрічі доступна на нашому сайті.

Збірна України з шістьма очками є одноосібним лідером турнірної таблиці своєї групи в Лізі націй. Ірландія, своєю чергою, має три бали та йде другою. Шотландія та Вірменія також заробили по три очки та наразі посідають третю та четверту позиції відповідно.

В іншому матчі 4-го туру цього квартету Вірменія прийматиме Шотландію. Поєдинок розпочнеться 14 червня о 19:00 за київським часом.

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