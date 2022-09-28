Гребуть усіх без винятку: ексфутболіст збірної Росії отримав повістку до військкомату

Про це повідомив батько 37-річного футболіста Рінат Білялетдінов.

"Дініяр справді отримав повістку. Складно говорити про емоції, тому що він не служив, хоча проходив військову службу, але вона була специфічною зі спортивним ухилом. Це було 19 років тому. Тобто так, він склав присягу, але служив за спортивною лінією. Закон все-таки каже - призивати людей до 35 років, а йому 37, тому тут якась помилка.

Зараз будемо з'ясовувати, чи правильна це повістка, чи її надіслали рано. Будь-що може бути. Якби була загальна мобілізація, тоді запитань ставити не треба. А поки президент встановив часткову, все повинно бути згідно із законом", - сказав батько футболіста в коментарі російському виданню Р-Спорт.

До слова, Дініяр Біляледінов відомий виступами за московські "Локомотив" та "Спартак", а також англійський "Евертон". На його рахунку 46 матчів у складі збірної Росії, з якою він став бронзовим призером Євро-2008.

Путінська мобілізація: мільйон росіян їдуть вмирати в Україну

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 вересня заявив, що Росія протистоїть колективному Заходу, тому для захисту, за словами диктатора, необхідно провести часткову мобілізацію.

Згідно з рішенням Путіна, призову на військову службу повинні підлягати ті, хто проходив службу в лавах збройних сил РФ, перебувають у запасі, мають певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Всього було оголошено про плани мобілізувати 300 тисяч осіб. Ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов стверджує, що у відповідному указі Путіна є секретний пункт, де йдеться про призов мільйона громадян РФ.

Читайте також:

Працівники збірної Росії з футболу отримали повістки з військкомату: що відомо

Щоб не втекли від мобілізації: російським спортсменам заборонили тренування та змагання за кордоном - ЗМІ

"Це рішення допоможе Україні": у "Шахтарі" жорстко засудили ФІФА за неоднозначну позицію щодо РФ