Гребуть за російським кораблем: плавців із РФ та Білорусі усунули від міжнародних змагань

Гребуть за російським кораблем: плавців із РФ та Білорусі усунули від міжнародних змагань

Також у країни-агресорки відібрали право прийняти чемпіонат світу на короткій воді.

Міжнародна федерація плавання (FINA) відсторонила російських та білоруських спортсменів від змагань під егідою організації через вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє офіційний сайт FINA. Організація рішуче засудила російську агресію проти України.

Таким чином, спортсменів з Росії та Білорусі, а також офіційних представників цих країн не пустять на чемпіонат світу з водних видів спорту-2022, який повинен відбутися у Будапешті (Угорщина) у період від 18 червня до 3 липня.

Крім того, Росію позбавили права проведення чемпіонату світу на короткій воді, який був запланований на 17-22 грудня 2022 року в Казані. Дати змагання будуть збережені, а от нову країну-господарку назвуть пізніше.

Раніше повідомлялося, що п'ять європейських збірних вирішили бойкотувати ЧС з водних видів спорту, якщо до турніру допустять Росію та Білорусь.

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