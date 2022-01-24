Грецький клуб присвятив перемогу українському футболісту та ще двом гравцям - усіх спіткала трагедія

Нещодавно Олег Данченко втратив дружину в ДТП.
Гравці афінського АЕКа не залишились байдужими до трагічних подій, які сталися з рідними одразу трьох своїх одноклубників - Олега Данченка, Нікоса Короміласа та Іліаса Атмацидіса.
Перемогу в останньому матчі національного чемпіонату проти "Атромітоса" (2:0) вони у роздягальні присвятили вище названим футболістам, повідомляє Gazzetta.gr.
У 27-річного українського захисника Данченка, який цієї зими вирушив в оренду до луганської "Зорі", у моторошній ДТП в Одесі загинула дружина.
Своєю чергою, Коромілас нещодавно втратив батька, а у Атмацидіса померла мати.
- Данченко виступав за АЕК від січня 2021 року. На рахунку Олега 11 матчів за грецький клуб. Його орендна угода із "Зорею" розрахована до червня 2023 року.
- АЕК, маючи 36 очок, посідає третє місце у Чемпіонаті Греції. Лідирує "Олімпіакос" - 46 балів.
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