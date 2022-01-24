Грецький клуб присвятив перемогу українському футболісту та ще двом гравцям - усіх спіткала трагедія

Грецький клуб присвятив перемогу українському футболісту та ще двом гравцям - усіх спіткала трагедія

Нещодавно Олег Данченко втратив дружину в ДТП.

Гравці афінського АЕКа не залишились байдужими до трагічних подій, які сталися з рідними одразу трьох своїх одноклубників - Олега Данченка, Нікоса Короміласа та Іліаса Атмацидіса.

Перемогу в останньому матчі національного чемпіонату проти "Атромітоса" (2:0) вони у роздягальні присвятили вище названим футболістам, повідомляє Gazzetta.gr.

У 27-річного українського захисника Данченка, який цієї зими вирушив в оренду до луганської "Зорі", у моторошній ДТП в Одесі загинула дружина.

Своєю чергою, Коромілас нещодавно втратив батька, а у Атмацидіса померла мати.

Данченко виступав за АЕК від січня 2021 року. На рахунку Олега 11 матчів за грецький клуб. Його орендна угода із "Зорею" розрахована до червня 2023 року.

АЕК, маючи 36 очок, посідає третє місце у Чемпіонаті Греції. Лідирує "Олімпіакос" - 46 балів.

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