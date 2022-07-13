Григорій Козловський: "З нетерпінням очікую старту чемпіонату Української Прем’єр-ліги"

По-перше, ми маємо вже конкретику. По-друге, ця дата є дуже символічною, адже український футбол повернеться на стадіони в день народження українського прапора і напередодні Дня Незалежності. Таким чином, наша футбольна спільнота та вся країна демонструє усім нашу стійкість та непохитність. Попри усі спроби росії знищити нас, Україна була, є і буде. І все це завдяки героїзму наших воїнів, їхнім подвигам. Низький уклін кожному, бо завдяки їм ми продовжуємо будувати плани на майбутнє, зокрема відновлювати спортивне життя в Україні.

Так, це буде нелегкий сезон, але водночас і особливий. Наші футболісти гратимуть в Україні, і це єдине правильне рішення. Таким чином, клуби продемонструють єдність з українським народом. На жаль, на стадіонах не буде вболівальників, проте потрібно зробити усе можливе, аби українці мали змогу дивитися матчі по телебаченню чи в Інтернеті. Попереду в нас багато приємних клопотів. З нетерпінням очікую на старт чемпіонату Української Прем'єр-ліги.