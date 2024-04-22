Григорій Козловський привітав вихованців Академії «Рух» з тріумфом у Європі на Number One Cup

Наймолодші гравці ФК «Рух» (Львів) з команд U-10 та U-11 взяли участь у міжнародному турнірі Number One Cup, який пройшов у Польщі.

Наймолодша команда «Рух» U-10 здобула перемогу у турнірі, здолавши у фіналі португальський «Порту» з рахунком 2:1. А «Рух» U-11 виборов срібну медаль, поступившись у фіналі португальському «Спортінгу» з рахунком 0:1.

Почесний президент та засновник ФК «Рух» зазначив: «Такі результати - це фантастичний тріумф львівської молоді на європейському рівні. Це значне досягнення для юних футболістів «Руху», яке свідчить про їхню високу майстерність та перспективність. А участь у таких турнірах дає їм можливість здобути цінний досвід, позмагатися з сильними суперниками з інших країн та продемонструвати свої таланти на міжнародній арені».

Під час турніру «жовто-чорні» помірялись силами з вихованцями відомих європейських академій та вкотре довели, як потужно працює Академія «Руху». Зокрема, на своєму шляху українські футболісти здолали англійські «Евертон», «Барнслі» та «Мідлсбро», низку польських команд та розійшлися миром з португальською «Бенфікою».

Григорій Козловський привітав юних футболістів з такими фантастичними результатами у турнірі та побажав нових перемог у майбутньому.

«Хлопці, клуб пишається кожним із вас! Ви – майбутнє «Руху» і дуже приємно, що ви змалечку спраглі до перемог та прославляєте «жовто-чорних» у Європі. Це лише початок вашого великого шляху у футболі і головні ваші звитяги ще попереду! Успіхів вам та вашим тренерам!» - додав Григорій Козловський.

Григорій Козловський зазначив, що футбольний клуб «Рух» і надалі робитиме все, щоб прогресувати на шляху до найвищих цілей. Чудовим підтвердженням цих слів є чергова перемога молоді на Number One Cup.