"Гроші капатимуть разом із кров'ю дітей": екстренер "Шахтаря" жорстко засудив трансфери до Росії

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря", а нині керманич французького "Лілля" Паулу Фонсека публічно виступив проти трансферів, пов'язаних із російськими клубами.

Португальський фахівець на своїй сторінці у Twitter відреагував на чутки навколо його колишнього клубу "Брага", а також "Бенфіки", які нібито можуть продати своїх футболістів до чемпіонату Росії.

Фонсека написав відкритий лист, у якому закликав португальські клуби не вести переговори з командами країни-терористки. Він також навів приклад італійського "Сассуоло", який принципово відмовився продавати свого захисника Рожеріо до московського "Спартака".

"Протягом цього тижня я читав, що "Бенфіка" і моя "Брага" розглядають можливість продажу Шикінью і Тормени російським клубам. "Бенфіка", яка зразково розгорнула кампанію з допомоги Україні від початку війни. Моя "Брага", яку очолюють чуйні люди з великими серцями. Я не хочу в це вірити. Я відмовляюся це робити.

Два тижні тому російський клуб ("Спартак" – прим.) намагався купити лівого захисника "Сассуоло" Рожеріо. Італійський клуб відмовився від переговорів через етичні питання, пов'язані з війною.

Закликаю "Бенфіку" та "Брагу" взяти приклад з італійського клубу. Я знаю, що час минає, і люди вдома більше не слухають новини, пов'язані з війною в Україні, але щодня Росія продовжує вбивати людей, і передусім невинних дітей, можливо, деяких із них удома під час перегляду футбольного матчу.

Одне я знаю. Якщо "Бенфіка" і моя "Брага" закриють угоди з російськими клубами, ці гроші будуть капати разом із кров'ю дітей, які щодня гинуть в Україні. І багато хто з цих дітей любив футбол", – написав Фонсека.

Фонсека очолював "Шахтар" від 2016 до 2019 року. Під його керівництвом "гірники" по три рази виграли чемпіонат і Кубок України, а також завоювали один Суперкубок країни.

Після відходу з донецького клубу португалець тренував італійську "Рому" (2019-2021), а від 2022 року працює у французькому "Ліллі".

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