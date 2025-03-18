Гроші не пахнуть: легендарний італійський футболіст зібрався приїхати до Москви та викликав скандал

Легенда італійського футболу, колишній півзахисник "Роми" Франческо Тотті спричинив гучний скандал своїми намірами приїхати до Москви на церемонію нагородження, яку організовує одна з місцевих букмекерських контор.

Про це повідомляє Financial Times.

Нещодавно на медіафасадах у російській столиці було помічено відеоролик з анонсом майбутнього приїзду 48-річного італійця.

"Імператор їде до Третього Риму", – йдеться в повідомленні на екрані. Зауважимо, що "Імператор" – прізвисько Тотті, який усю свою кар'єру виступав за "Рому".

Francesco #Totti andrà in #Russia il prossimo 8 aprile, ospite d'onore di un evento sportivo. L'immagine dell'ex capitano della #Roma è apparsa su diversi cartelloni di Mosca.#Tg1 Alessandra Barone pic.twitter.com/aLT2rndSUb — Tg1 (@Tg1Rai) March 15, 2025

Крім того, в Instagram поширили відео, де сам Франческо підтверджує, що збирається приїхати до Москви.

"Все правильно, я їду 8 квітня до Москви. Візьму участь у Премії (букмекерської контори – прим.). Не знаю, що ви там вигадали, але підтримаю круту ідею", – сказав Тотті у відеозверненні.

В Італії ж обурилися намірами Тотті відвідати країну-терористку, яка продовжує вести загарбницьку війну проти України. Відомі чиновники та уболівальники закликають "Імператора" скасувати свою поїздку до РФ.

"Франческо, Рим любить тебе за твоє серце і щедрість: не дозволяй їм асоціюватися з тими, хто зневажає права людини і демократію", – сказав Андреа Массароні, римський координатор невеликої ліберальної партії "Більше Європи".

Марко Сетаччіолі, державний службовець і проукраїнський активіст, написав, що своєю поїздкою до держави-агресорки Тотті "зводиться до пропагандистського менестреля Путіна".

Італійські користувачі соцмереж наголошують, що легендарний футболіст "продався за російські рублі".

"Путін помилявся, йому слід було почати вторгнення до Європи з Італії, це зайняло б три дні. Після трьох років війни, яка забрала тисячі життів і викрала тисячі дітей… є італійці, які їдуть вклонитися путінському режиму".

"Франческо Тотті, не знаю, наскільки свідомо, піддається імперіалістичній пропаганді Путіна. Його запросили до Москви на захід, присвячений спорту та ставкам під гаслом "Імператор їде до Третього Риму". Третій Рим – імперіалістична назва Москви. Жахливо".

"Я просто скажу: "Шкода …" Я поважав Тотті як футболіста (і продовжу поважати), але також як людину. Після цього для мене він може залишатися у РФ. Сьогодні люди продаються за що завгодно, міг би подумати про це раніше – Берлусконі обсипав би його золотом".

Тотті – колишній капітан "Роми", кольори якої захищав протягом усієї кар'єри, від 1992 до 2017 року. Франческо є чемпіоном світу 2006 року і віцечемпіоном Європи 2000 року в складі збірної Італії. Із римським клубом він вигравав Серію А у сезоні-2000/01, а також по два рази піднімав над головою Кубок (2006/07, 2007/08) та Суперкубок Італії (2001, 2007).

Зазначимо, що Тотті – не перша зірка футболу, яку Росія грошима заманює до себе під час повномасштабного вторгнення до України. Після 2022 року у Москві на аналогічному заході побували Еммануель Адебайор та Кафу.

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