"Гроші вирішують дуже багато": Харлан жорстко рознесла Міжнародну федерацію фехтування

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан жорстко розкритикувала Міжнародну федерацію фехтування (FIE), зокрема обрання президентом організації російського олігарха Алішера Усманова.

"Це означає що гроші вирішують дуже багато в спорті також. От і все. В мене немає багато коментарів щодо цієї теми, тому що, якщо чесно, мені остогидла ось ця поведінка міжнародної федерації. Я не кажу президента, якого вибрали зараз, я кажу всієї федерації.

Тому що це дуже велика організація, яка підтримує, яка хоче пограти в цю гру з корупцією і так далі в нашому виді спорту. А вона дуже поширена впливом росіян, чи узбеків, чи когось ще на результати. Є навіть відео, і це ми бачимо на змаганнях, і це дуже погано. Ми нічого з цим не зможемо зробити, бо ця машина дуже велика і, на жаль, гроші вирішують дуже багато.

Тому, коли я бачила ці результати, коли я почула, що він балотується як президент – я не здивувалась взагалі. От взагалі. Я знала, що його підтримують, але не думала, що це буде 126 країн (насправді 120 – прим.). Ну реально, я не думала, що це буде 126 країн. Я думала, ну 90, ну 100. 26 країн проголосувало за іншого кандидата. Ви що? Я шокована була, якщо чесно", – сказала Харлан в інтерв'ю Liga Life.

Додамо, що через кілька днів після обрання Усманов добровільно пішов з посади президента FIE.

Раніше Усманов уже очолював Міжнародну федерацію фехтування від 2008 до 2022 року, коли пішов з посади президента FIE після того, як Європейський Союз наклав на нього санкції.

Рішення застосувати до нього санкції було обґрунтоване тим, що Усманов має "особливо тісні зв'язки" з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Харлан на Олімпіаді-2024 в Парижі виборола дві медалі: командне "золото" та "бронзу" в особистій першості. Тепер в активі Ольги шість олімпійських нагород. Вона стала абсолютною рекордсменкою України за виграними медалями на Олімпіадах.

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