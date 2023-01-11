Двоє з чотирьох українців пробилися до фінального раунду кваліфікації Australian Open-2023

Леся Цуренко та Олексій Крутих мають шанс зіграти в основній сітці турніру "Великого шолома".

Двоє з чотирьох представників України зуміли подолати друге коло кваліфікації Australian Open-2023.

На цій стадії наша країна була представлена чотирма тенісистами: Леся Цуренко, Дар'я Снігур і Катаріна Завацька виступали в жіночому розряді, а Олексій Крутих – у чоловічому.

Цуренко за два сети розгромила Альону Большову з Іспанії – 1:6, 2:6. Таким чином, Леся вийшла до фінального раунду відбору Australian Open, де зустрінеться із француженкою Леолією Жанжан.

Своєю чергою, Крутих вистачило двох партій, щоб перемогти Джанлуку Магера з Італії – 6:2, 7:6 (3). У фіналі кваліфікації українець позмагається з американцем Денисом Кудлою.

На жаль, Снігур і Завацька припинили свої виступи на Australian Open-2023. Дар'я програла матч проти 15-річної Бренди Фругвіртової із Чехії – 7:5, 6:7 (3), 3:6.

А Катаріна не впоралася з росіянкою Ерікою Андрєєвою (6:4, 3:6, 2:6), яка виступає під нейтральним прапором через війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Автоматично до основної сітки Australian Open-2023 потрапили чотири українські тенісистки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Катерина Байндль та Даяна Ястремська.

Змагання основної сітки Australian Open-2023 стартують 16 січня та триватимуть до 29 січня.

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