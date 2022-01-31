Із Бєсєдіним та Поповим: "Динамо" вирушило на другий зимовий збір

Із Бєсєдіним та Поповим: "Динамо" вирушило на другий зимовий збір

Мірча Луческу взяв із собою до Туреччини 28 гравців.

Київське "Динамо" полетіло на другий тренувальний збір до Туреччини.

Готуватися до весняної частини сезону будуть 28 футболістів. У цьому списку опинилися захисник Денис Попов і форвард Артем Бєсєдін, які тривалий час відновлювалися від травм.

Також до складу "біло-синіх" на турецький збір увійшов нападник Владислав Ванат, який першу частину нинішнього сезону провів в оренді у "Чорноморці".

Склад "Динамо" на збір у Туреччині

Воротарі: Бущан, Бойко, Моргун

Захисники: Попов, Бурда, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль, Забарний, Караваєв

Півзахисники: Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Гармаш, Вітінью, Буяльський, Антюх, Бражко

Форварди: Кулач, Бєсєдін, Шкурін, Ванат

У Туреччині столичний клуб планує провести сім контрольних матчів. У першому спарингу кияни вже сьогодні, 31 січня, зустрінуться з болгарським "Лудогорцем". Початок гри - о 17:00 за київським часом.

Зазначимо, що напередодні "Динамо" залишили два форварди - Владислав Супряга та Ерік Рамірес, які вирушила в оренду до "Сампдорії" та хіхонського "Спортингу" відповідно.

На першому зборі в Іспанії підопічні Луческу розбили клуб іспанської Сегунди B "Атлетіко Пульпіленьйо" (4:0), розгромили люксембурзький "Расінг Уніон" (4:0), перемогли клуб іспанської Сегунди B "Реал Мурсію" (3:1) та зіграли внічию з норвезьким "Буде-Глімтом" (1:1).

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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