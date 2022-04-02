Став відомий перший суперник "Динамо" у благодійному антивоєнному турне на підтримку України

Став відомий перший суперник "Динамо" у благодійному антивоєнному турне на підтримку України

Поєдинок відбудеться 6 квітня.

Київське "Динамо" узгодило перший товариський матч в рамках благодійного турне, метою якого є зібрати кошти для українців, які найбільше постраждали від російського вторгнення.

Перший контрольний поєдинок під час війни "біло-сині" проведуть з румунським клубом "Стяуа" Бухарест. Гра запланована на середу, 6 квітня.

"У середу (6 квітня) зіграємо товариський матч із київським "Динамо" на стадіоні "Тріумфальна арка". Початок о 20:00, це матч в рамках акції "Разом за Україну". Я думаю, що це дуже хороша ідея", - цитує головного тренера "Стяуа" Антона Петреа Digi Sport.

Нагадаємо, "Динамо" отримало спеціальний дозвіл повним складом виїхати за межі України. Столичний клуб гратиме товариські матчі проти європейських клубів під гаслами "Матч за Мир! Зупинимо Війну!", а вирученими коштами допомагатиме українцям у війні з російськими окупантами.

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