Грубо повелися з котом: збірна Бразилії потрапила в скандал перед чвертьфіналом ЧС-2022 (відео)

Скандальний інцидент стався під час пресконференції нападника збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора перед матчем 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 проти Хорватії.

Зірка мадридського "Реала" відповідав на запитання журналістів, проте раптово на стіл, за яким сиділи футболіст і пресаташе збірної, заліз кіт.

Ситуація розсмішила журналістів, які прийшли на захід. Однак пресаташе бразильської команди явно не зрадів непроханому гостю. Він взяв кота за шкірку та скинув його на підлогу.

Вінісіус спершу здивувався такому поводженню з твариною, але потім голосно розсміявся та продовжив відповідати на запитання ЗМІ.

Vinicius estaba en la conferencia de prensa y apareció un gato.



Así lo solucionó el jefe de prensa.pic.twitter.com/ywoLaNTMyo — Valentín Torres Erwerle ✍️️ (@TorresErwerle) December 7, 2022

Відео неприємного епізоду на пресконференції швидко розлетілося соцмережами. Багато любителів футболу засудили поведінку пресаташе "селесао" та безтурботну реакцію гравця. Дехто через це навіть побажав бразильцям найшвидшого вильоту з Мундіалю.

"Жорстоке поводження з котами на кшталт цього принесе вам 10 років цілковитої невдачі. Бразилія прощається не лише з чемпіонатом світу в Катарі, а й з шансами на ЧС-2026 та ЧС-2030", – написав один з фанатів у Twitter.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу Хорватія – Бразилія відбудеться сьогодні, 9 грудня. Початок гри – о 17:00 за київським часом. Онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, на старті плейоф збірна Бразилії легко розібралася з Південною Кореєю (4:1).

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