Грудьми після навісу рабоною: в німецькій Бундеслізі забили дивовижний гол (відео)

Шикарне завершення атаки.
Один з найбільш ефектних голів сезону було забито в матчі 20-го туру німецької Бундесліги між "Айнтрахтом" та "Армінією".
Уже на п'ятій хвилині зустрічі австрійський півзахисник Патрік Віммер відкрив рахунок, а на 27-й хвилині він шедевральним асистом допоміг своїй команді зміцнити перевагу.
Віммер рабоною навісив у центр штрафного майданчика на Алессандро Шопфа, який грудьми відправив м’яч у ближній кут воріт господарів. У підсумку "Армінія" виграла поєдинок з рахунком 2:0.
Віммера визнали головним героєм зустрічі. Цього сезону 20-річний австрієць забив три голи і відзначився чотирма результативними передачами у 18 матчах Бундесліги.
- Завдяки перемозі "Армінія" (21 бал) залишила зону вильоту та піднятися на 14-те місце у турнірній таблиці.
- "Айнтрахт" із 28 очками перебуває на восьмій сходинці елітного дивізіону Чемпіонату Німеччини.
Читайте також:
Неповнолітній брат найдорожчого футболіста світу потрапив у ДТП
Усередині були дружина та діти: дім зірки "Манчестер Юнайтед" пограбували під час матчу
Гранд АПЛ зацікавлений у трансфері Луніна: названа сума, за яку "Реал" готовий продати українця