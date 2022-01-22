Грудьми після навісу рабоною: в німецькій Бундеслізі забили дивовижний гол (відео)

Грудьми після навісу рабоною: в німецькій Бундеслізі забили дивовижний гол (відео)

Шикарне завершення атаки.

Один з найбільш ефектних голів сезону було забито в матчі 20-го туру німецької Бундесліги між "Айнтрахтом" та "Армінією".

Уже на п'ятій хвилині зустрічі австрійський півзахисник Патрік Віммер відкрив рахунок, а на 27-й хвилині він шедевральним асистом допоміг своїй команді зміцнити перевагу.

Віммер рабоною навісив у центр штрафного майданчика на Алессандро Шопфа, який грудьми відправив м’яч у ближній кут воріт господарів. У підсумку "Армінія" виграла поєдинок з рахунком 2:0.

Віммера визнали головним героєм зустрічі. Цього сезону 20-річний австрієць забив три голи і відзначився чотирма результативними передачами у 18 матчах Бундесліги.

Завдяки перемозі "Армінія" (21 бал) залишила зону вильоту та піднятися на 14-те місце у турнірній таблиці.

"Айнтрахт" із 28 очками перебуває на восьмій сходинці елітного дивізіону Чемпіонату Німеччини.

Читайте також:

Неповнолітній брат найдорожчого футболіста світу потрапив у ДТП​​​​​​​

Усередині були дружина та діти: дім зірки "Манчестер Юнайтед" пограбували під час матчу

Гранд АПЛ зацікавлений у трансфері Луніна: названа сума, за яку "Реал" готовий продати українця