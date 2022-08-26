Група 1+1 media ексклюзивно та безкоштовно транслюватиме Чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків

26 серпня, у пʼятницю, стартує Чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків, який організовує FIVB (Міжнародна федерація волейболу) і який відбуватиметься у Польщі та Словенії.

Ексклюзивним транслятором чемпіонату в Україні буде загальнодоступний національний телеканал УНІАН, що входить до складу групи 1+1 media. З відповідною пропозицією до 1+1 media звернулася польська телевізійна група Polsat, що володіє правами на трансляцію. Такі права передані медіахолдингу на безоплатній основі. Окрім безкоштовної трансляції на ТБ, глядачі зможуть долучитися до перегляду у вільному доступі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ, що є партнерським проєктом Київстар та 1+1 media.

"Нині весь світ згуртувався для підтримки України та українців і робить це на усіх можливих фронтах – культурному, інформаційному, спортивному. Водночас, ми розуміємо, як важливо обʼєднуватися навколо великих спортивних подій, які допомагають вболівальникам бодай на трішки перемикатися від жахливих реалій сьогодення. Тому ми підтримали пропозиції пʼяти футбольних клубів у їхньому бажанні безоплатно транслювати свої матчі в межах УПЛ, попри весь негатив, який зараз адресують в наш бік. Водночас, ми підтримуємо пропозицію польських партнерів і вдячні їм за таку свідому позицію. Адже наша мета, як і мета наших партнерів, – забезпечувати максимальний безкоштовний доступ до спортивного контенту. Подібний конструктивний підхід ми б хотіли бачити зараз щодо всіх спортивних подій", – коментують в 1+1 media.

Перший матч, який транслюватиме телеканал УНІАН, відбудеться за участі української команди у суботу, 27 серпня, о 21:30. Суперником України буде збірна Сербії. До слова, спершу Чемпіонат світу з волейболу мав відбуватися в рф. Проте, за рішенням Міжнародної федерації з волейболу росія була повністю відсторонена від події. У березні 2022 місце учасників збірної росії посіла збірна України.

Своєю чергою, група 1+1 media реалізовує суспільно важливий проєкт "Спортивний фронт", мета якого – концентрація зусиль над темою відсторонення російських та білоруських спортсменів від участі в світових змаганнях та чемпіонатах, поки триває війна.