Група робітників-нероб: посол Швеції покепкував мемом із збірної України після виходу до плейоф Євро-2020

Група робітників-нероб: посол Швеції покепкував мемом із збірної України після виходу до плейоф Євро-2020

А польський посол вирішив йому відповісти.

Посол Швеції Томас Тайберг вирішив підколоти збірну України за її вихід до 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020.

Зазначимо, що колектив Андрія Шевченка пробився до плейоф континентальної першості не без долі везіння, а точніше - завдяки шведам та іспанцям.

У зв'язку з цим, Тайберг на своїй сторінці в Twitter виклав мем, де зобразив гравців "синьо-жовтих", як робітників-нероб. Вони стають у колі та дивляться, як працює інший. У цьому випадку ним є шведи.

"Завжди раді прислужитися", – підписав картинку дипломат.

Always happy to oblige! pic.twitter.com/mJmomiLADr — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 23, 2021

Цікаво, що пост одразу ж прокоментував іншою картинкою посол Польщі в Києві Бартош Ціхоцький. Він прикріпив фото польського футболіста Каміла Гліка зі спотвореним гнівом обличчям і написом: Посміхається польською.

Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

Шведи з 7 балами виграли групу E. Саме перемога скандинавів над Польщею в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу.

в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу. Саме проти Швеції зіграє збірна України в 1/8 фіналу ЧЄ-2020. Їхня дуель відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

Раніше повідомлялося, як гравці збірної України відреагували на вихід у плейоф Євро-2020.

Новини світу: посол Швеції в Україні пожартував у соцмережі з української збірної

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