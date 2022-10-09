"Група смерті" для "синьо-жовтих": Україна дізналася суперників у відборі на Євро-2024

"Синьо-жовті" були посіяні з третього кошика.

Збірна України дізналася імена суперників по кваліфікаційному раунду Чемпіонату Європи 2024 року.

Під час процедури жеребкування, яке відбулося 9 жовтня в німецькому Франкфурті-на Майні, наша національна команда була в третьому кошику.

Волею жеребу "синьо-жовті" потрапили до групи С, де їхніми суперниками стануть Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

До вашої уваги також повні результати жеребкування кваліфікації Євро-2024.

Регламент відбору Євро-2024 та дати фінального турніру

На Євро-2024 вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір - від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

Нагадаємо, збірна Росії пропустить наступний Чемпіонат Європи. Команду країни-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення до України.

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