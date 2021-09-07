Група України у відборі на ЧС-2022: Казахстан створив нову сенсацію, Франція обіграла фінів

Група України у відборі на ЧС-2022: Казахстан створив нову сенсацію, Франція обіграла фінів

"Синьо-жовті" повернулися на друге місце групи D.

7 вересня відбулися матчі 6-го туру європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в групі D, де виступає збірна України. Збірна Франції вдома перемогла Фінляндію - 2:0, а Боснія і Герцеговина не змогла обіграти Казахстан - 2:2.

Перемогу команді Дідьє Дешама над фінами приніс Антуан Грізманн: нападник мадридського "Атлетіко" забив по голу в кожному з таймів.

Інший матч нашої групи вийшов неймовірно драматичним. Казахстан на початку другого тайму вийшов вперед - відзначився Ісламбек Куат. Господарі відігралися зусиллями Міралема П'янича, який реалізував пенальті.

Наприкінці основного часу Лука Мена вивів господарів вперед, однак в компенсований час Бахтієр Зайнутдінов зрівняв рахунок ударом зі штрафного - 2:2.

Після цих результатів Україна (5 балів) вийшла на друге місце в групі D. Першою йде Франція (12 очок). Далі розташувалися Фінляндія (5), Боснія і Герцеговина (3) та Казахстан (3).

Україна пропускала 6-й тур відбіркового турніру. У наступному матчі кваліфікації "синьо-жовті" 9 жовтня зіграють на виїзді проти Фінляндії.

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