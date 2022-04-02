Грушин виборов першу медаль України у греко-римській боротьбі на Чемпіонаті Європи-2022

Грушин виборов першу медаль України у греко-римській боротьбі на Чемпіонаті Європи-2022

Борець з Волновахи став бронзовим призером чемпіонату.

Український борець греко-римського стилю Олександр Грушин завоював бронзову нагороду на Чемпіонаті Європи-2022 в Будапешті.

Грушин виступає у ваговій категорії до 63 кілограмів. У сутичці за бронзу українець здолав німця Етьєна Кінсінгера.

Це перша медаль дорослого чемпіонату Європи для Грушина. Золото у цій вазі здобув грузин Лері Абуладзе, який вибив Грушина у 1/4 фіналу.

Раніше його дружина Аліна Грушина-Акобія стала чемпіонкою Європи.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з вільної боротьби відмовилася від участі в чемпіонаті Європи та залишилася в Україні, щоб захищати свою країну від російських окупантів.

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