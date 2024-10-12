Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Грузинські вболівальники заспівали хіт про Путіна на матчі Ліги націй проти України (відео)

Грузинські вболівальники заспівали хіт про Путіна на матчі Ліги націй проти України (відео)

Уболівальники збірної Грузії з футболу / Фото: Associated Press

Фанати збірної Грузії нагадали про своє ставлення до російського диктатора.

Фанати збірної Грузії заспівали знаменитий хіт "Путін – х**ло" на матчі 3-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти команди України.

Поєдинок відбувся 11 жовтня на стадіоні "Enea Arena" у польському місті Познань і завершився перемогою українців з рахунком 1:0.

Під час матчу грузинські вболівальники на трибунах гучно скандували "Путін – х**ло". Таким чином вони підтримали українців та висловили своє зневажливе ставлення до президента РФ Володимира Путіна, який продовжує вести загарбницьку війну проти України.

Зазначимо, що приспівку "Путін – х*йло" вигадали вболівальники футбольного клубу "Металіст", а перше її виконання прозвучало у Харкові 30 березня 2014 року.

Перемога над Грузією стала для українців першою у цьому розіграші Ліги націй. Команда Реброва стартувала в турнірі поразками від Албанії (1:2) та Чехії (2:3).

Дивіться також: Ліга націй-2024/25: усі групи та турнірні таблиці

Після трьох турів збірна України посідає останнє місце у групі B1 Ліги націй, маючи у своєму активі 3 очки. Лідирує з 6 балами Грузія, яка випереджає Чехію (6) за додатковими показниками. Албанія (3 пункти) йде третьою.

У четвертому турі Ліги націй збірна України 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією, а Грузія того ж дня прийме Албанію.

Читайте також:

"Мрія стала реальністю": новачок збірної України висловився про свій дебют та перемогу над Грузією

Мудрик оцінив свій гол та перемогу збірної України над Грузією у Лізі націй

Ребров прокоментував перемогу збірної України над Грузією у Лізі націй

Повʼязані теми:

Наступна публікація