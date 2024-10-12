Грузинські вболівальники заспівали хіт про Путіна на матчі Ліги націй проти України (відео)

Фанати збірної Грузії нагадали про своє ставлення до російського диктатора.

Фанати збірної Грузії заспівали знаменитий хіт "Путін – х**ло" на матчі 3-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти команди України.

Поєдинок відбувся 11 жовтня на стадіоні "Enea Arena" у польському місті Познань і завершився перемогою українців з рахунком 1:0.

Під час матчу грузинські вболівальники на трибунах гучно скандували "Путін – х**ло". Таким чином вони підтримали українців та висловили своє зневажливе ставлення до президента РФ Володимира Путіна, який продовжує вести загарбницьку війну проти України.

Georgian fans singing “putin huylo” pic.twitter.com/eVDXEFRlVL — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 11, 2024

Зазначимо, що приспівку "Путін – х*йло" вигадали вболівальники футбольного клубу "Металіст", а перше її виконання прозвучало у Харкові 30 березня 2014 року.

Перемога над Грузією стала для українців першою у цьому розіграші Ліги націй. Команда Реброва стартувала в турнірі поразками від Албанії (1:2) та Чехії (2:3).

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Після трьох турів збірна України посідає останнє місце у групі B1 Ліги націй, маючи у своєму активі 3 очки. Лідирує з 6 балами Грузія, яка випереджає Чехію (6) за додатковими показниками. Албанія (3 пункти) йде третьою.

У четвертому турі Ліги націй збірна України 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією, а Грузія того ж дня прийме Албанію.

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