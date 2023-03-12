Грузинський боєць UFC розбив російського ексчемпіона та прокричав "Слава Україні!" (відео)

Грузинський боєць найлегшої вагової категорії Мераб Двалішвілі здобув перемогу над росіянином Петром Яном на турнірі UFC Fight Night 221, який відбувся в Лас-Вегасі.

Двалішвілі домінував над колишнім чемпіоном промоушену з РФ упродовж усього поєдинку. Від потужних ударів грузина до п'ятого раунду праве око росіянина запливло масштабною гематомою.

У підсумку судді одноголосно віддали перемогу Двалішвілі – 50:45, 50:45, 50:45.

Одразу після завершення бою Мераб в октагоні виступив з потужною промовою, в якій закликав зупинити війну РФ проти України.

"Дякую всім грузинам, які приїхали сюди. Нас тільки п'ять мільйонів, але ми сильні. І я проти війни. Слава Україні! Слава Грузії! Слава свободі! Нам потрібна лише свобода. Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну. Зупиніть війну! Я проти війни", – заявив Двалішвілі.

Merab Dvalishvili: 'Glory to Ukraine, Glory to Georgia' pic.twitter.com/wfUHEHjT0O — XcellentMMA (@XcellentMMA) March 12, 2023

Зазначимо, що перед поєдинком Двалішвілі висловився про причини ворожнечі з Петром Яном.

"У мене є багато причин для ворожнечі з Яном. По-перше, цей поєдинок – не просто бій. Для мене це особисте. Він з Росії, я з Грузії. Усі ми знаємо, що росіяни роблять зараз в Україні і що вони зробили в Грузії. Росія – не демократична держава. Я знаю, що хочу перемогти заради мого народу. Мене дуже сильно підтримують у моїй країні та Україні", – сказав Двалішвілі.

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