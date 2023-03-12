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Грузинський боєць UFC розбив російського ексчемпіона та прокричав "Слава Україні!" (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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533
Час на прочитання
2 хв
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Грузинський боєць UFC розбив російського ексчемпіона та прокричав "Слава Україні!" (відео)

Фото: twitter.com/ufc

Мераб Двалішвілі не залишив представнику країни-агресорки жодних шансів.

Грузинський боєць найлегшої вагової категорії Мераб Двалішвілі здобув перемогу над росіянином Петром Яном на турнірі UFC Fight Night 221, який відбувся в Лас-Вегасі.

Двалішвілі домінував над колишнім чемпіоном промоушену з РФ упродовж усього поєдинку. Від потужних ударів грузина до п'ятого раунду праве око росіянина запливло масштабною гематомою.

У підсумку судді одноголосно віддали перемогу Двалішвілі – 50:45, 50:45, 50:45.

Одразу після завершення бою Мераб в октагоні виступив з потужною промовою, в якій закликав зупинити війну РФ проти України. 

"Дякую всім грузинам, які приїхали сюди. Нас тільки п'ять мільйонів, але ми сильні. І я проти війни. Слава Україні! Слава Грузії! Слава свободі! Нам потрібна лише свобода. Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну. Зупиніть війну! Я проти війни", – заявив Двалішвілі.

Зазначимо, що перед поєдинком Двалішвілі висловився про причини ворожнечі з Петром Яном.

"У мене є багато причин для ворожнечі з Яном. По-перше, цей поєдинок – не просто бій. Для мене це особисте. Він з Росії, я з Грузії. Усі ми знаємо, що росіяни роблять зараз в Україні і що вони зробили в Грузії. Росія – не демократична держава. Я знаю, що хочу перемогти заради мого народу. Мене дуже сильно підтримують у моїй країні та Україні", – сказав Двалішвілі.

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Дата публікації
Перегляди
533
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