Грузія сенсаційно обіграла Португалію з Роналду та оформила історичний вихід до плейоф Євро (відео)

Грузинська команда вийшла з групи на дебютному для себе чемпіонаті Європи.

Збірні Грузії перемогла Португалію в матчі заключного третього туру групи F фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на "Арені АуфШальке" у Гельзенкірхені завершився з рахунком 2:0 .

Для завоювання путівки до плейоф грузинам обов'язково потрібно було вигравати цю зустріч. Тоді як Португалія після двох перемог на старті турніру достроково гарантувала собі вихід до 1/8 фіналу з першого місця.

Зі своїм завданням підопічні Віллі Саньоля впоралися просто чудово. Уже на 2-й хвилині матчу після обрізки португальської оборони Хвіча Кварацхелія увійшов до штрафного майданчика та точно пробив у дальній кут.

У другому таймі Грузія зміцнила свою перевагу – пенальті реалізував Жорж Мікаутадзе. Бодай скоротити відставання в рахунку португальцям не вдалося.

Зірковий лідер португальської збірної Кріштіану Роналду вийшов на цей поєдинок у стартовому складі та провів на полі 66 хвилин, після чого його замінив Гонсалу Рамуш.

Огляд матчу Грузія – Португалія

Буде додано незабаром.

В іншому поєдинку останнього туру групи F збірна Туреччини у більшості вирвала перемогу над Чехією (2:1).

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Таким чином, з цього квартету до плейоф вийшли Португалія (6 очок – перше місце), Туреччина (6 очок – друге місце) та Грузія (4 очки – третє місце). Чехія з одним балом фінішувала останньою у групі та попрощалася з Євро.

Зазначимо, що для збірної Грузії це дебютний чемпіонат Європи та перший в історії вихід до плейоф континентального турніру.

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