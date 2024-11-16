Грузія – Україна: оприлюднено стартові склади на матч Ліги націй

Стали відомі стартові склади на матч 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 між збірними Грузії та України, який відбудеться сьогодні, 16 листопада, на стадіоні "Батумі-Арена" у Батумі.

Грузія: Мамардашвілі, Лочошвілі, Кашія, Кверквелія, Шенгелія, Какабадзе, Кочорашвілі, Кітейшвілі, Чакветадзе, Кварацхелія, Зівзівадзе

Запасні: Лорія, Гугешашвілі, Гочолейшвілі, Гвелесіані, Каландадзе, Лобжанідзе, Квеквескірі, Меквабішвілі, Цитаїшвілі, Давiташвiлi, Мікаутадзе

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Бражко, Шапаренко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик

Запасні: Бущан, Різник, Сич, Таловєров, Бондар, Калюжний, Назаренко, Криськів, Зінченко, Ярмолюк, Гуцуляк, Яремчук

Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Грузія – Україна доступна на нашому сайті.

Україна в Лізі націй-2024/25: результати і турнірне становище

Збірна України в Лізі націй-2024/25 уже провела чотири матчі. Команда Реброва програла Албанії (1:2), поступилася Чехії (2:3), обіграла Грузію (1:0) та зіграла внічию проти Чехії (1:1).

За два тури до фінішу збірна України з 4 очками посідає останнє місце у групі B1. Лідирує з 7 балами Чехія. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 пунктів.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

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Перед заключними поєдинками групового етапу Ліги націй проти Грузії (16 листопада) та Албанії (19 листопада) збірна України зберігає шанси на підвищення у класі.

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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