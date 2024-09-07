Грузія знищила Чехію в стартовому матчі Ліги націй у групі збірної України (відео)

Збірна Грузії розгромила команду Чехії в домашньому матчі 1-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок квартету B1 у Тбілісі завершився з рахунком 4:1 .

Господарі вийшли вперед на 33-й хвилині – пенальті реалізував Хвіча Кварацхелія.

Після перерви Грузія довела справу до розгрому – точними ударами відзначилися Гіоргі Чакветадзе, Жорж Мікаутадзе та Гіоргі Кочорашвілі.

Чехи зуміли відповісти лише голом Лукаша Калваха на 80-й хвилині зустрічі.

Огляд матчу Грузія – Чехія

В іншому матчі стартового туру цього квартету збірна України в Празі зіграє проти Албанії. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Албанія доступна на нашому сайті.

У другому турі Грузія 10 вересня на виїзді зустрінеться з Албанією, а Україна того ж дня позмагається з Чехією.

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