Грузія звинуватила в неповазі тренера збірної України з баскетболу після матчу відбору на ЧС-2023: що трапилося

Грузія звинуватила в неповазі тренера збірної України з баскетболу після матчу відбору на ЧС-2023: що трапилося

Поєдинок кваліфікації на баскетбольний чемпіонат світу-2023 між збірними України та Грузії завершився скандалом. Суперник нашої команди висловив невдоволення поведінкою керманича "синьо-жовтих" Айнарса Багатскіса.

Зустріч у Ризі завершилася перемогою українських баскетболістів з рахунком 79:66. Попри комфортну перевагу нашої команди, наприкінці матчу між гравцями України та Грузії розгорівся конфлікт.

Усе почалося з того, що за 10 секунд до фінальної сирени головний тренер українців Айнарс Багатскіс вирішив взяти таймаут. Зазвичай у баскетболі так не робиться, тому що доля поєдинку вже вирішена. Це розізлило грузинських гравців, які розцінили вчинок Багатскіса як знущання.

Лідер грузинської збірної Токо Шенгелія прийшов до лави запасних української команди, щоб з'ясувати стосунки з нашим тренерським штабом. Емоційна суперечка продовжилася після фінальної сирени і тривала декілька хвилин. У підсумку, тренер української збірної навіть відмовився потиснути руку своєму візаві - керманичу грузинської команди Іліасу Зуросу.

Після матчу президент грузинської федерації баскетболу Віктор Санікідзе назвав поведінку Багатскіса зневажливою.

"Сумно від того, що сталося, хоча кожен має приймати перемогу та поразку з честю. У цьому випадку мала місце негідна поведінка від тренера збірної України. Хоча жодних правил не було порушено, є і моральний бік, неписане правило. Коли ти перемагаєш з перевагою, то не береш хвилинну перерву на останніх секундах - перемога гарантована, більше немає потреби у додаткових очках. Це беззаперечна неповага у спорті, ось, як це називається", - сказав Санікідзе, додавши, що розраховує на розгляд цього інциденту Дисциплінарним комітетом ФІБА.

На післяматчевій пресконференції Багатскіс відповів на звинувачення представників збірної Грузії. Тренер української збірної пояснив навіщо брав таймаут за 10 секунд до кінця. Уся справа в регламенті відбору на світову першість - у разі однакової кількості залікових балів, буде враховуватися різниця набраних і пропущених очок. Саме тому Багатскіс хотів перемогти Грузію з якомога кращим рахунком. Попереду на "синьо-жовтих" чекають ще вісім зустрічей у цій кваліфікації, проте тренер укранців вирішив потурбувати про різницю очок уже зараз.

"У баскетболі може бути всіляке. Може відбутися ситуація на чотири команди, у якій будемо ми та Грузія. Саме цей момент ми і намагалися передбачити. Ми не влучили у кошик, на жаль. Якщо нам потім не вистачить одного очка, то хто буде винний? Звісно, що я, тому ми і намагалися забити наприкінці.

Я знаю правила, знаю кодекс гри. Мені відомо, що не можна брати хвилину, щоб принизити суперника. Але турнір ще не закінчено, може бути все, що завгодно. А якщо грузини та їхні зірки чимось незадоволені, то їм треба трошки попуститися. Книжку прочитати, наприклад", - заявив Багатскіс.

Зазначимо, що Україна вже гарантувала собі вихід до фінального раунду відбору на ЧС-2023. Цьому посприяла перемога Іспанії над Північною Македонією (80:44).

Підопічні Багатскіса з двома перемогами після чотирьох поєдинків наразі посідають третє місце у групі G після Іспанії та Грузії. Саме ці три збірні гарантували собі участь у наступному раунді відбору.

У липні на "синьо-жовтих" також чекають матчі проти Північної Македонії (4 липня) та Іспанії (7 липня).

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