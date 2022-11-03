Грюкнути дверима не вдалося: "Динамо" попрощалося з єврокубками поразкою від "Фенербахче" (відео)

Команда Мірчі Луческу програла п'ятий матч із шести на груповій стадії другого за престижністю євротурніру.

Київське "Динамо" поступилося турецькому "Фенербахче" в рамках заключного туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23. Поєдинок у польському Кракові на стадіоні "Краковія" завершився з рахунком 0:2 .

"Жовті канарки" зуміли вийти вперед на 23-й хвилині зустрічі. Георгій Бущан, який повернувся до стартового складу киян після травми, помилився на виході з воріт, а Арда Гюлер миттєво перекинув голкіпера "Динамо".

У компенсований до першого тайму час стамбульці відзначилися вдруге. Вілліан Арао виграв повітря після подачі з кутового і головою відправив м'яч у дальній кут.

На 68-й хвилині кияни ще й залишилися в меншості. Ілля Забарний отримав другу жовту картку за фол проти Ферді Кадіоглу перед власним штрафним майданчиком.

У паралельному матчі цієї групи французький "Ренн" і кіпрський АЕК з Ларнаки зіграли внічию – 1:1.

Набравши лише одне очко за шість турів, "Динамо" посіло останню сходинку в групі та вилетіло з єврокубків. "Фенербахче" (14) з першої сходинки вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи. "Ренн" (12) став другим і позмагається у стикових поєдинках ЛЄ. АЕК Ларнака (5) зіграє в стикових матчах Ліги конференцій.

Жеребкування наступної стадії єврокубків відбудеться в понеділок, 7 листопада. Цього дня донецький "Шахтар" дізнається свого суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи, а "Дніпро-1" – в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

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