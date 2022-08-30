Гучна сенсація: 20-річна українка Снігур несподівано перемогла експершу ракетку світу на старті US Open (відео)

20-річна українка перед зустріччю з Халеп, яка наразі посідає сьоме місце в рейтингу WTA, пройшла трьох опоненток у кваліфікації US Open. Утім, вже в стартовому раунді змагань на Снігур чекала титулована румунка.

Попри явний статув аутсайдерки, Дар'я зуміла створити неймовірне, вигравши поєдинок із рахунком 6:2 , 0:6 , 6:4 . За годину та 42 хвилини, які тенісистки провели на корті, українка припустилася трьох подвійних помилок та виграла 5 із 15 "брейків".

Це була перша зустріч Снігур із тенісисткою з топ-10. Халеп, яка має в своєму активі перемоги на Roland Garros та Wimbledon, утретє за п'ять останніх участей програла у першому колі US Open. Торік румунку в Нью-Йорку обіграла Еліна Світоліна. Зазначимо, що румунка була другою у списку фавориток турніру у букмекерів.

До вашої уваги відеоогляд гри між Снігур та Халеп.

Після перемоги над румункою, Снігур подякувала за матч титулованій опонентці, а також присвятила цей тріумф Україні.

"Я дуже щаслива. Немає слів, для мене це здавалося неможливим. Я хочу подякувати Сімоні за цей матч, це великий досвід для мене. Хочу подякувати всім уболівальникам, які дивилися цей матч. Думаю, мені допомогло, що я брала участь у Tennis play for peace. Але я дуже-дуже нервувала. Я намагалася показати все найкраще. Звичайно, цей матч для України, для сім’ї, уболівальників, які підтримували мене. Слава Україні", - сказала Дар'я.

Таким чином, пройшовши Халеп, Снігур вийшла до другого кола US Open. Там на 20-річну тенісистку чекає канадка Ребекка Меріно (№106 WTA), яка на старті змагань пройшла Магдалену Френх із Польщі - 6:2, 6:3. Раніше Снігур та Маріно грали один раз, перемогла українка. Цікаво, що минулого тижня Ребекку в Гранбі обіграла ще одна україна - Марта Костюк.

Снігур наразі посідає 124 сходинку в рейтингу WTA;

Припинила свою участь на US Open українка Даяна Ястремська, яка в рамках першого раунду змагань поступилася американці Медісон Кіз - 6:7, 3:6. Раніше у кваліфікації US Open припинили свою участь українки - Катерина Байндль та Катаріна Завацька;

30 серпня у першому колі US Open зіграють три українки - Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк.

Додамо, що чинною переможницею US Open є японка Наомі Осака. Відкритий чемпіонат США триватиме від 29 серпня до 11 вересня 2022 року.