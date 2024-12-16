Гучна сенсація: "Барселона" програла одному з аутсайдерів чемпіонату Іспанії (відео)

Команда Гансі Фліка близька до того, щоб втратити лідерство у Примері.

"Барселона" на своємо полі зазнала сенсаційної поразки від "Леганеса" в матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 0:1 .

Уже на 4-й хвилині зустрічі гості шокували лідера чемпіонату – Серхіо Гонсалес відзначився після подачі з кутового.

"Синьо-гранатові" упродовж усього поєдинку намагалися відігратися, але так і не зуміли жодного разу вразити ворота суперника, незважаючи на 20 ударів.

Огляд матчу "Барселона" – "Леганес"

Після цієї поразки "Барселона" (38 очок) продовжує посідати перше місце у Ла Лізі, однак ризикує втратити лідерство. Команда Гансі Фліка лише за додатковими показниками випереджає "Атлетіко", який має матч у запасі. "Реал" з грою в запасі відстає від каталонців на один бал.

"Леганес" завдяки перемозі з 18 очками відірвався від зони вильоту, піднявшись на 15-ту позицію.

Наступний матч у Примері "блаугранас" проведуть 21 грудня вдома проти "Атлетіко". Днем пізніше команда Борхи Хіменеса прийме "Вільярреал".

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