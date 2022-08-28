Гучна сенсація: "Динамо" стартувало в УПЛ розгромною поразкою від "Дніпра-1"

Київське "Динамо" програло "Дніпру-1" у центральному матчі 2-го туру УПЛ. Поєдинок на "Арені Львів" завершився сенсаційною поразкою "біло-синіх" з рахунком 0:3 .

Підопічні Олександра Кучера шокували іменитого опонента наприкінці першого тайму. На 43-й хвилині Едуард Сарапій випередив захисників "Динамо" у штрафному майданчику та у стрибку злету замкнув подачу Олександра Піхальонка.

Після перерви дніпряни несподівано подвоїли свою перевагу в рахунку. На 55-й хвилині Піхальонок переправив м'яч до сітки воріт Георгія Бущана після передачі Бузанелло з лівого флангу штрафного.

У компенсований час дніпровський клуб довів справу до розгрому. Крапку в матчі поставив Валентин Рубчинський.

До всіх бід столичного клубу додалася ще й травма захисника Дениса Попова, який у дебюті гри вимушено поступився місцем на полі Олександру Сироті.

Для обох клубів це був перший поєдинок у новому сезоні УПЛ. Зустріч першого туру між киянами та "Інгульцем", а також дніпрянами та "Олександрією", було перенесено через участь команд у кваліфікації єврокубків.

Набравши перші три очки в сезоні, "Дніпро-1" піднявся на п'яте місце в турнірній таблиці. "Динамо" розташувалося на останній, 16-й позиції.

У наступному турі дніпряни зустрінуться з "Вересом", а "Динамо" протистоятиме "Зорі". Обидва матчі відбудуться 3 вересня.

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