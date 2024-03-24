Гучна сенсація: Калініна вибила другу ракетку світу білоруску Соболенко з турніру в Маямі

Ангеліна здолала імениту суперницю з держави-агресорки в трисетовому поєдинку.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до четвертого кола турніру WTA 1000 в Маямі (США).

В 1/16 фіналу 27-річна уродженка Нової Каховки (№36 WTA) перемогла другу ракетку світу білоруску Аріну Соболенко, яка через повномасштабну війну РФ проти України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Матч між українкою та тенісисткою з держави-агресорки тривав 2 години 3 хвилини і завершився тріумфом Ангеліни за підсумками трьох сетів – 6:4, 1:6, 6:1.

Ця перемога нашої співвітчизниці стала великою сенсацією, адже перед початком зустрічі коефіцієнт на вихід Калініної до наступного раунду становив 8,40, а на успіх Соболенко – 1,12.

Для Ангеліни це друга в кар'єрі перемога над суперницею з топ-5 світового рейтингу. Перша була 2022 року над Марією Саккарі з Греції.

Зазначимо, що у другому колі Ангеліна здобула вольову перемогу над експершою ракеткою світу Каролін Возняцкі з Данії – 5:7, 7:5, 6:4.

В 1/8 фіналу Калініна зіграє з уродженкою Москви Юлією Путінцевою (№68 WTA), яка представляє Казахстан.

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