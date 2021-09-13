Гучна сенсація на US Open: Джокович програв у фіналі і не зміг зібрати сезонний Grand Slam (відео)

Гучна сенсація на US Open: Джокович програв у фіналі і не зміг зібрати сезонний Grand Slam (відео)

Найсильніший тенісист планети міг ще раз вписати своє ім'я в історію.

Перша ракетка світу Новак Джокович із Сербії зазнав поразки у фіналі US Open від росіянина Данила Мєдвєдєва.

Тенісист із РФ створив сенсацію, обігравши титулованого суперника у трьох сетах - 6:4, 6:4, 6:4. Поєдинок тривав 2 години 17 хвилин.

Таким чином, Джокович не зміг повторити досягнення австралійця Рода Лейвера, який у 1969 році виграв всі турніри серії Grand Slam в одному сезоні. Новак у 2021-му став переможцем Australian Open, Вімблдона і Roland Garros.

Також серб втратив шанс стати одноосібним рекордсменом за кількістю виграних турнірів серії Grand Slam. Зараз на його рахунку 20 таких перемог, як і у швейцарця Роджера Федерера та іспанця Рафаеля Надаля.

Мєдвєдєв посідає друге місце в рейтингу ATP.

Для Данила це перша перемога на турнірах серії Grand Slam.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання