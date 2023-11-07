Гучна сенсація: "Шахтар" переміг "Барселону" в Лізі чемпіонів (відео)

Донецький "Шахтар" обіграв "Барселону" в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Номінально домашній для "гірників" поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся у німецькому Гамбурзі та завершився з рахунком 1:0 .

Чемпіон Іспанії очікувано більше володів м'ячем, але "гірники" досить надійно оборонялися, а наприкінці першого тайму зуміли використати свій момент. На 40-й хвилині Георгій Судаков віддав чудову діагональ на правий фланг атаки на Гіоргі Гочолейшвілі, а той подав до штрафного майданчика на Данила Сікана, який головою пробив під праву стійку.

У другому таймі команда Хаві постійно тиснула на ворота чемпіона України, однак забити "синьо-гранатовим" так і не вдалося. А ось "Шахтар" на 86-й хвилині міг навіть подвоїти свою перевагу – Невертон з лівого флангу увійшов до штрафного майданчика та закрутив м'яч у дальній кут. Однак арбітр скасував цей гол через офсайд.

Огляд матчу

Таким чином, "помаранчево-чорні" здобули дебютну єврокубкову перемогу під керівництвом нового головного тренера Маріно Пушича, а також другу в нинішній Лізі чемпіонів. Раніше "Шахтар" у другому турі ще на чолі з Патріком ван Леувеном оформив неймовірний камбек і переміг на виїзді бельгійський "Антверпен" (3:2).

Зазначимо, що у 3-му турі ЛЧ "гірники" мінімально програли каталонцям (1:2) на Олімпійському стадіоні в Барселоні.

Наразі "Барселона" з 9 очками очолює групу H. На другій позиції – "Порту" (6), третій – "Шахтар" (6), останній – "Антверпен" (0).

В іншому матчі 4-го туру групи H "Порту" на своєму полі зіграє з "Антверпеном". Цей поєдинок також відбудеться 7 листопада, але о 22:00 за київським часом.

До плейоф ЛЧ вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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